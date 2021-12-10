Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son yıllarda Van'da sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Yapılan yatırımlarla Van'ın mümbit topraklarının su ile buluştuğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya da devam edildiği vurgulandı.

Van genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çalışmaları devam eden Van Özalp Yeni Emek Göleti'nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 4.140 dekar tarım arazi suya kavuşacak. Göletin gövde, dolusavak, kondüvi yapısı (Derivasyon Tüneli) imalatları, ayrıca Regülatör-1, Regülatör-2 betonarme, tersip bendi ve sulama hattı imalatları tamamlandı. Mekanik montaj imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yıldız bu sayede yılsonu itibari ile gölette su tutmuş olacağız. Temelden yüksekliği 34 metre, gövde tipi kil çekirdekli homojen dolgu ve su depolama kapasitesi 1.219.000 metreküp olan Van Özalp Yeni Emek Gölet’inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1.061,00 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3.894.237 TL katkı sağlanması hedeflenmesi ile birlikte 414 kişiye de istihdam sağlayacaktır."