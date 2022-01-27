Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan Belediyesi kar yağışından dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için Zabıta Müdürlüğü görevlilerinden ekip kurdu.

Ekipler, 0505 164 46 40 numaralı Whatsapp ihbar hattına gelen taleplerini yerine getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kar yağışından dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın istekleri Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gideriliyor. Uygulama kış boyu devam edecek." ifadelerini kullandı.