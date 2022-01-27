Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Etiketler: Tunceli Ulaşım Kar Yağışı
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