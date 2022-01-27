Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda M.E.B. gözaltına alınırken, şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 cep telefonu, 1 kilogramlık tütün, 5 tütün sarma makinesi, 6 paket makaronla sarılı vaziyette sigara, 1 paket boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Makaron Mersin PKK/KCK Terörle Mücadele
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