Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de yapılan denetimler kapsamında, Mersin'de geçen yıl denize atık bıraktıkları belirlenen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza uygulandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri 2021 yılında Doğu Akdeniz'de 226 denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, denize atık bıraktığı tespit edilen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza verildi.
Ekiplerin, "abanoz" olarak adlandırılan deniz temizliği aracıyla yaptıkları çalışmalarda da geçen sene 267,93 metreküp atık toplandı.
Bertaraf çalışmaları kapsamında aktarma istasyonlarına taşınan 692 bin 101 ton evsel atık da elektrik üretiminde kullanıldı.
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