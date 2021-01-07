Dünya üzerinde çok sayıda kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılarına bir bildirimle koşullarını ve gizlilik ilkelerini güncellediğini duyurdu.

Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp kullanıcılardan verilerinin Facebook ile paylaşılmasına onay vermelerini istiyor.

Koşullar ve gizllik ilkesi güncellendi

Bildirimde "Whatsapp koşullarını ve gizlilik ilkesini güncelliyor." denildi.

Koşullar ve gizlilik ilkesi güncellemesi; Whatsapp hizmeti ve verilerin nasıl işlendiği, işletmelerin sohbetlerini saklamak ve yönetmek için Facebook tarafından barındırılan hizmelerin nasıl kullanıldığı, Facebook Şirketi Ürünleri'nde entegrasyonlar sunmak için Facebookla nasıl çalışıldığı gibi kısımları barındırıyor.

Kullanıcılar koşulları ve yeni gizlilik ilkesini kabul etmemesi halinde 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacak.