Pandemi döneminde Büyükşehir ekipleri yaşlıları yalnız bırakmayarak eczane, market alışverişi, fatura ödemeleri, maaş çekimi, refakat gibi birçok faaliyeti gerçekleştirerek yaşlıların yanında olduklarını hissettirmeye devam etti.

Zorlu pandemi sürecinde 350 yaşlı vatandaşın market, fatura, gıda, maaş çekimi, eczane, refakat gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan YADEM ekiplerince aktif olarak kayıtlı olan 912 yaşlıya her ay düzenli olarak psikolog tarafından aranarak psikolojik destek verildi.

Hizmetler 2021 yılında da devam edecek

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yaşlılara hane ziyaretleri düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada şöye denildi: "Hane ziyaretlerinin yanı sıra telefon aramaları yapılarak ihtiyaçlarının olup olmadığı öğrenilmiştir. YADEM, 2021 yılında da yaşlıların hizmetinde olmaya devam edecektir. 65 yaş ve üzeri, bakacak kimsesi olmayan, gelir durumu yetersiz yaşlıların evlerinin temizliği Büyükşehir Belediyesi YADEM personelleri tarafından yapılıyor."

Yaşlı ve yaşlı yakınlarına psikolojik destek

YADEM bünyesinde, Sakarya Üniversitesi Yaşlı Bakım Teknikerliği mezunu alanında uzman personeller hizmet gösterirken, Psikolojik Destek/Alzheimer Danışma biriminde yaşlı ve yaşlı yakınlarına hem psikolojik destek veriliyor. Aynı zamanda Alzheimer hastaları ve yakınlarına danışmanlık yapılıyor.