Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, hem büyük hem de küçük yaş gruplarına soğuktan korunmaları için aldığı 1500 çift ayakkabıyı dağıttı.

Aynı zamanda kadın kuaförü olan Kaan, ayakkabıları, mahallede bir arkadaşına ait dükkana taşıyıp ihtiyaç sahiplerine buradan teslim etti.

Farklı mahallelerde oturanların da ayakkabılardan alabildiğini belirten Kaan, vatandaşların bu yardımdan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zaman zaman bu tarz yardımlar yaptığını aktaran Kaan, kış gününde insanlara bir nebze de olsa yardımcı olduğu için huzurlu olduğunu söyledi.