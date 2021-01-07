Ünye Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yıldırım Gürel, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hazırladıkları sosyal projelerle ulaştıklarını söyledi:

"Sahada çalışmalarımızı yürütürken birçok ihtiyaç sahibi ailenin kapılarını çaldık. Ev ziyaretlerimizde çocukların ihtiyaçlarını belirledik ve buna göre bir proje yapmaya karar verdik. Çocukların atkı ve bereye ihtiyaçları olduğunu gördük. Bu nedenle de Bir Yumak Mutluluk Projesini hayata geçirdik."

Gürel, Kızılay Kadın Kollarının yeni bir oluşum olduğunu, daha fazla kişiye ulaşabilmek için kadınların gönüllü desteklerini beklediklerini dile getirdi.

Söz konusu projeye Kadın Kolları yönetimiyle birlikte 50 ev hanımının katıldığını anlatan Gürel, bazı kadınların şubede örgülerini ördüğünü, birçoğunun da pandemiden dolayı evlerinde örgülerine devam ettiğini söyledi.

Gürel, bir çocuğun yüzünü güldürmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi:

"Atkı, berelerde bir hafta örüm aşaması olacak. Projemize destek vermek isteyen ev hanımları internet ve sosyal medya sayfalarımızdan veya buraya gelerek bize ulaşabilirler."

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kolları, bir hafta sonra hazırlanan atkı ve bereleri çocuklara hediye etmeyi planlıyor.