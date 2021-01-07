Kocaeli'de eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanması sürüyor
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmit ilçesinde 24 Aralık 2018'de Sami K, eşi Gülbeyaz K'yi pompalı tüfekle yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan Sami K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sami K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Adli Tıp Kurumuna gönderilen ses analizi raporuna henüz cevap verilmedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Söz verilen sanık Sami K, adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.
Duruşma ertelendi
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumuna gönderilen ses analizi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.