İDO seferleri iptal mi?

İDO sefer iptalleri ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, "19-20 Mart (Cumartesi, Pazar) günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir.

Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem hatlarımızla ilgili anlık sefer durumunu görmek için http://ido.com.tr ’den duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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BUDO seferleri iptal mi?

19.03.2022 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 19:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 17:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli yolcularımız,

Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.