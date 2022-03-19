Vize Sınavı

I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00

Bütünleme Sınavı

I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30

II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00

III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00

Mezuniyet üç ders sınavı ise 07 Ağustos 2022 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.