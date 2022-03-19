Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru ile sınav tarihleri belli oldu. Peki ATA AÖF 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak?
Vize Sınavı
I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
Bütünleme Sınavı
I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
Mezuniyet üç ders sınavı ise 07 Ağustos 2022 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
Etiketler: Açıköğretim
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