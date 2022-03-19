Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 312 bin 117 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı.

123 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.

Toplam aşı sayısı 146 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 421 bin 935'e yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.