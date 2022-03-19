Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? 2022 bahar dönemi vize tarihleri belli oldu
AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi vize tarihleri 2022 belli oldu mu? İşte detaylar...
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Mart 2022 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.
AUZEF finaller ne zaman?
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı finalleri ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
AUZEF sınav takvimi 2022
Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022
Etiketler: Açıköğretim Uzaktan Eğitim İstanbul Üniversitesi
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