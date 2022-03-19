1 gram altın ne kadar ve kaç TL?

Gram altın 914 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bugün 1.481,00 liradan alınıyor, 1.505,00 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın bugün 2.970,00 liradan alınıyor, 3.013,00 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın 5.921,00 liradan alınıyor, 6.004,00 liradan satılıyor.