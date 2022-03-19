Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 19 Mart 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,919 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 19 Mart’ta gram altın 914 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 gram altın ne kadar ve kaç TL?
Gram altın 914 TL seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın bugün 1.481,00 liradan alınıyor, 1.505,00 liradan satılıyor.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın bugün 2.970,00 liradan alınıyor, 3.013,00 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın 5.921,00 liradan alınıyor, 6.004,00 liradan satılıyor.
Etiketler: Altın
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