Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yanmış erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yazıcı Sokak'ta vatandaşlar yol kenarında yanmış bir erkek cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Tamamen yanan ve tanınmaz halde olan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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