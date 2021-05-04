Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 5 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.
Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye idari para cezası kesildi.
İşletme sahibi hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiği için de idari işlem yapıldı.
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