Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu gümrük kapısındaki ilk operasyonda riskli olarak değerlendirilen bir otobüs x–ray cihazıyla tarandı.

Narkotik dedektör köpeklerle de kontrol edilen otobüsteki bir plazma televizyon, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine, bulunduğu yerden çıkarıldı ve içi açıldı.

Aramada, televizyona gizlenmiş 10 paket bulunurken, analizi gerçekleştirilen paketlerdeki toplam 5 kilo 141 gram ağırlığındaki toz maddenin eroin olduğu anlaşıldı.

Tırın gizli bölmesinde telefon bulundu

Habur Gümrük Kapısı'ndaki diğer operasyonda ise Irak'tan Türkiye'ye gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen ve tekerlek birleşim noktasında şüpheli yoğunluğa rastlanan tırın hangarda lastikleri söküldü.

Tırın dorsesinin tekerlek birleşim noktasındaki gizli bölmede siyah renkli poşetlere sarılmış halde 357 cep telefonu ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve cep telefonlarıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.