Konya'da sokak hayvanlarını besleyen ve yaralı olanlara yardım eden 17 yaşındaki Mehmet Duman, duyarlılığıyla örnek oluyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki tam kapanma tedbirleri genelgesiyle şimdilik sadece bahçesine gelen kedileri besleyebilen Duman, diğer can dostlarına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Lise son sınıf öğrencisi Duman, harçlıklarıyla aldığı mamalarla yüzlerce sokak hayvanının beslenmesini sağlıyor.

Her gün 3-4 kilometre yol yürüyen Duman, günün uygun saatlerinde, belirlediği noktalara ve hayvanların toplu bulunduğu yerlere mama ulaştırıyor.

Veteriner olup hayvanların sağlık sorunlarıyla da gönüllü ilgilenmeyi isteyen Duman, elinden geldiğince yaralı kedi ve köpekleri tedavi ettirmeye çalışıyor.

Sokak hayvanlarına ilgisi, 11 yaşındayken kışın soğukta kalmasın diye evine aldığı yavru kediyle başlayan Mehmet Duman, AA muhabirine, günlük 35 noktaya kedi ve köpekler için mama ve su bıraktığını söyledi.

Evdeki kedisinin mamasından bahçeye gelen kedilere de vererek hayvanları beslemeye başladığını belirten Duman, zamanla bunu tüm mahalleye yaydığını anlattı.

"Benden görüp beslemeye yardım edenler oluyor"

İnsanlardan genel olarak iyi tepkiler aldığını ancak bazen kötü reaksiyona da maruz kaldığını ifade eden Duman, her şeye rağmen hayvanları beslemeye devam ettiği söyledi. Duman şöyle konuştu:

"Mama koyduğum yerler için 'Buraya koyma, hayvanlar çoğalıyor, pisletiyorlar.' gibi tepkiler duyuyorum. Onları hiç umursamıyorum. Sadece gelen iyi tepkilere bakıyorum. Birçok insan dua edip yardımcı olmaya çalışıyor. Benim mama koyduğum yerlerde farklı mamalar da görüyorum. Kalan yemeklerini bir kaba koyup mamaların yanına bırakanlar oluyor. Sadece mama değil artan yemeklerimizi koyarsak hayvanlar onları da tüketiyor. Bu şekilde güzel bir etkileşim oluyor."

Balkonunu kedi evine dönüştürdü

Sokak hayvanları için elinden geleni yapan Duman, zemin kattaki evlerinin bir balkonunu da sokak kedilerine tahsis etti.

Evin civarındaki kedilerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını balkonda rahatça giderebildiğine dikkati çeken Duman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kedilerin birkaç kez balkonumuza geldiğini görünce rahat tırmansınlar diye önce bir merdiven yaptık. Sonra rahat yatsınlar diye halı, minder; karınlarını doyursunlar diye mama koyduk. Kış gelince de üşümesinler, en azından rüzgarı, karı kessin diye balkonu kapattırdık. Burası artık bir kedi evi oldu. Mahallenin birçok kedisi buraya gelip birlikte yatıyor, yiyip içiyor."

Hayvanları ve doğayı sevenlerin içinde kötülük barındıramayacağını vurgulayan Duman, çocuklara küçük yaşta hayvan ve doğa sevgisi aşılamak gerektiğini dile getirdi.