Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te alınan bilgiye göre, Topkapı istikametine giden tramvay, Haseki durağından karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tramvayın altında sıkışan kişi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Bu arada, kaza nedeniyle tek yönlü yapılan tramvay seferleri bir süre sonra normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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