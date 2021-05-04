Fatih'te alınan bilgiye göre, Topkapı istikametine giden tramvay, Haseki durağından karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tramvayın altında sıkışan kişi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Bu arada, kaza nedeniyle tek yönlü yapılan tramvay seferleri bir süre sonra normale döndü.