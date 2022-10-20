İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 102,47 gram sentetik uyuşturucu, 37,17 gram eroin, 4,33 gram esrar ile 10 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 5'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.