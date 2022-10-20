Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 14-20 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 102,47 gram sentetik uyuşturucu, 37,17 gram eroin, 4,33 gram esrar ile 10 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 5'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
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