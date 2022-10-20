Kamerun Savunma Bakanlığı, 8 Ekim’de kuzeybatı bölgesinde yer alan Kumbo şehri yakınlarındaki Djotin mevkisinde, ordunun Anglofon ayrılıkçılara karşı operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Operasyonda birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 12 ayrılıkçının öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon güney ve kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.