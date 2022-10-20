Bin 18 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde; 282 araca ve sürücüye "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak" suçundan, 63 araca ve sürücüye "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak" suçundan, 15 araca veya sürücüye ise "yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak" suçundan ceza uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 6 araca ve sürücüye "kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" suçundan, 2 araca ve sürücüye ise "yasal sınırlarının üzerinde alkollü araç kullanmak" suçundan ceza yazıldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden de 21 araca ve sürücüye olmak üzere, toplam 389 araca ve sürücüye idari para cezası uygulandı; 13 araç ise trafikten men edildi.