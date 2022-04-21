Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da "torbacı" operasyonu
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, geçen hafta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 93,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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