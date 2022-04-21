İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 2 bin litre akaryakıt, 5 plastik bidon, fiber tank ve santrifüj ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı yakalandı.