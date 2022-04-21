Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada, 2 bin litre akaryakıt, 5 plastik bidon, fiber tank ve santrifüj ele geçirildi.
Operasyonda bir zanlı yakalandı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Akaryakıt
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