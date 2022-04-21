FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

FED 2022 takvimi

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED son durum nedir?

Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Fed o ay faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Ardından Mart ayı FED faiz kararı toplantısı yapıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.