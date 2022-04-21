Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.
Sakarya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine kimlik sorgusu yapılan iki kişinin, "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.
Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan 35 yaşındaki Y.K. ve 12 yıl 6 ay cezası bulunan 33 yaşındaki K.Ş. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu Hırsızlık
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