Sakarya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine kimlik sorgusu yapılan iki kişinin, "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan 35 yaşındaki Y.K. ve 12 yıl 6 ay cezası bulunan 33 yaşındaki K.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, cezaevine gönderildi.