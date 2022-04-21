Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.
Sivas'ta Jandarma ekipleri, Akçakışla köyünde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde ve ekilmek üzere saksılara yetiştirilmiş 800 kök uyuşturucu ele geçirildi.
K.A, "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından gözaltına aldı.
Etiketler: Sivas Uyuşturucu
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