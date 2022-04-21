Sivas'ta Jandarma ekipleri, Akçakışla köyünde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde ve ekilmek üzere saksılara yetiştirilmiş 800 kök uyuşturucu ele geçirildi.

K.A, "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından gözaltına aldı.