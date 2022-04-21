Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te çamur yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı Bitlis'te etkisini artırdı. Kentte etkili olan yağmurla birlikte çamur yağdı.
Bitlis'te dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu, sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından çamura dönüştü.
Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı, yağmurla birlikte çamur olarak yere düştü.
Yağan yağmurla birlikte otomobillerin üstü çamurla kaplanırken, sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Çamurdan dolayı kirlenen araç sahipleri soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Kent genelinde etkili olan çamur yağmuru sadece araçlar değil, cadde ve sokakları da çamurla kapladı.
Etiketler: Sağanak Yağış Bitlis Kuzey Afrika
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