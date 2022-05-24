İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.