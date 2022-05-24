Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te esnaflar arasındaki silahlı çatışmada gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi
İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan ve 1'i polis 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.
Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde önceki gün yaşanan çatışmada yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Diğer 6 yaralıdan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların sorgularına başlandığı, daha sonra adliyeye sevk edilecekleri söylendi.
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