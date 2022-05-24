Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira fiyatlarıyla ilgili toplantı ne zaman, saat kaçta?
Konut kiralarındaki fahiş artışlar hükümetin yakın takibinde. Konuya ilişkin bugün saat 19.00'da 4 bakanlık toplantı gerçekleştirecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.
Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.
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