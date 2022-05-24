Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te POS tefeciliği operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve kredi kartı POS tefeciliği operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma ile POS tefeciliği suçlamasıyla 6 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 23 bin 245 lira, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgiyasayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirildi.
Ayrıca 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına el koyma işlemi başlatıldı.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Dolandırıcılık
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