Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde şüpheliler G.A ve Ç.O'nun evin balkonunda skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 6 kök skunk bitkisi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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