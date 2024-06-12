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Güncel
AA 12.06.2024 17:14

Van'da akademisyen ve öğrencilerin Filistin'e destek etkinlikleri devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde akademisyenler ve öğrenciler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerini sürdürüyor.

Van'da akademisyen ve öğrencilerin Filistin'e destek etkinlikleri devam ediyor

Üniversite yerleşkesinde kurulan Gazze Dayanışma Çadırı önünde bir araya gelen öğrenciler ile akademisyenler, Gazze yararına kermes ve "Gazze için özgürlük" sloganıyla bilek güreşi turnuvası düzenledi.

Hazırladıkları yiyecekleri satışa sunan, Gazze'de yaşanan drama ilişkin resim ve fotoğrafları sergileyen katılımcılar, bilek güreşi turnuvasında da birinci olabilmek için çaba gösterdi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Gazze Dayanışma Çadırı'nda yaklaşık bir buçuk aydır nöbet tuttuklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Bugün de Gazze'deki kardeşlerimizin yararına kermes düzenledik. Bilek güreşi turnuvamıza da katılım sağlandı. Düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Saldırı altında kalan Gazze'deki kardeşlerimizin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyor, dua ediyoruz. Filistin'deki olayları gündemde tutmak, kardeşlerimizin sesi olmak için elimizden geleni yapacağız."

Türkçe öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Ezgi İrem Hallı ise İsrail'in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini dile getirdi.

Düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Hallı, "İsrail Filistin'de soykırım suçu işliyor. İnsanlar acımasızca katlediliyor, insanlık suçu işleniyor. Kurduğumuz Gazze Dayanışma Çadırı ile oradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

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