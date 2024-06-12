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Güncel
AA 12.06.2024 16:21

ADYÜ'de 3 bin 715 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Adıyaman Üniversitesi'nden mezun olan 3 bin 715 öğrenci için tören düzenlendi.

ADYÜ'de 3 bin 715 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Vali Osman Varol, törendeki konuşmasında, öğrencileri tebrik etti.

Gençliğin geleceğni teminatı olduğunu anlatan Voral, "Yaralanmış şehrin güzel kurumunda mezun olmanın gururunu, onurunu bu büyük felaketin yaşandığı dönemde burada öğrenci olmanın verdiği hatırayla her zaman yaşacak ve yaşatacaksınız. Hepinizi tüm mezun olan kardeşlerimizi tebrik ederken ailelerin ise heyecanını derinden paylaşıyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş ise bu yıl 3 bin 715 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Depremlerden sonra tam kapasiteyle eğitime başlayamadıklarını aktaran Kelleş, şöyle konuştu:

"Güz döneminde yüz yüze eğitimde yüzde 20 kapasiteyle başladığımız 2023-2024 akademik yılının bahar döneminde kapasitemizi yüzde 60'a çıkardık. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ise kapasitemizi yüzde 100 doluluğa ulaştırmak olacaktır. Kıymetli aileler büyük emeklerle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı donanımlı hedefleri olan cezur vatanına milletine hayırlı bireyler olarak üniversitemizden uğurluyoruz."

Törende, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Başsavcı Gökhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz tarafından eğitim döneminde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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