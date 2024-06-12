Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.06.2024 17:06

Iğdır'da üniversite öğrencileri ve kadınlar "kültürel motifleri" gelecek nesillere aktarıyor

Iğdır Üniversitesinin kız öğrencileri ve ev kadınları, açılan kurslarla Osmanlı motiflerini hem gelecek nesillere aktarıyor hem de meslek sahibi oluyor.

Iğdır'da üniversite öğrencileri ve kadınlar "kültürel motifleri" gelecek nesillere aktarıyor

İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle, kadınların ve üniversiteli kız öğrencilerin sosyal ve ekonomik hayata yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yöresel dokuma, dikiş nakış, giyim tasarım ve kilim kursları açıldı.

Kurslara katılan 89 kursiyer, usta öğreticilerden el sanatlarıyla ilgili eğitim alarak, Osmanlıdan kalan unutulmaya yüz tutmuş çeşitli motifleri gelecek nesillere aktarıyor.

Kursiyerler, kurslar sayesinde de meslek sahibi olacak.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, Osmanlı ve Iğdır kültürünün yaşatılması için bazı kurslar açtıklarını, bu kurslarla gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kültürümüzü yaşatmak bizim boynumuzun borcudur, biz de elimizden geldiği kadar kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz." diyen Ölmez, bu kapsamda Iğdır Üniversitesinde açtıkları kurslara hem ev hanımları hem de öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirtti.

Usta öğretici Semra Keskin de kursta ev kadınları, akademisyenler ve öğrencilere el sanatları ile giyim tasarım kursları verdiklerini belirterek, "Amacımız, Osmanlı motiflerini ve unutulmaya yüz tutmuş desenleri tekrar öğreterek yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

"Önce hobi amaçlı başladık, şimdi meslek sahibi olduk"

Kursiyerlerden Ayşe Gözüaçık da kursa katılarak hem el sanatlarını geliştirdiğini hem de atalarından kalan motifleri geleceğe aktarmak için çalıştığını anlattı.

Kursla hem boş vakitlerini değerlendirdiğini hem de yeteneklerini keşfettiğini anlatan Gözüaçık, "Önce hobi amaçlı başladık, şimdi meslek sahibi olduk. Yaptığımız ürünleri arkadaşlarımıza hediye ediyoruz, çeyizlik için saklıyoruz. İleride de bu işle gelir elde etmeyi planlıyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Iğdır Eğitim
Sıradaki Haber
Emekli çift, 7 metrelik tekneleri ile Türkiye turuna çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:54
Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı
17:47
Altınboynuz siyaha büründü
17:44
Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
17:33
Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk
17:23
Bayram alışverişini sosyal medyadan yapanlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ