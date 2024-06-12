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Güncel
İHA 12.06.2024 16:34

Emekli çift, 7 metrelik tekneleri ile Türkiye turuna çıktı

Ordu'da yaşayan emekli çift 70 yaşındaki Adem Koç ile 65 yaşındaki eşi Necla Koç, 7 metrelik tekneleriyle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i dolaşacakları sıra dışı bir yolculuğa başladı.

Emekli çift, 7 metrelik tekneleri ile Türkiye turuna çıktı

Altınordu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Adem Koç ile 65 yaşındaki eşi Necla Koç, yıllardır tekne ile Türkiye kıyılarını gezme hayali kurdu.

Koç çifti önceki denizcilik tecrübelerine dayanarak bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hazırlıklarını tamamladı. Çift, 7 metrelik tekneleri ile Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i takiben Hatay-Samandağ rotasında 4 aylık bir Türkiye kıyı turunu kapsayacak yolculuklarına başladı. Kirazlimanı Çamlı Köşk Sosyal Tesislerinden başlayacak tur öncesi maceraperest çift için uğurlama töreni yapıldı. Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve çiftin ailesi ve komşuları eşlik etti. Koç çifti:

“Bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz”

Uzun yıllardır tekne ile Türkiye'yi gezme hayalleri olduğunu aktaran Necla-Adem Koç çifti, bu hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirttiler. Teknelerini boyasına kadar kendilerinin yaptığını ve büyük emek verdiklerini ifade eden Koç çifti, “29 yaşında balıkçılığı bırakıp memuriyete başlamıştım. O günden bu yana hep aklımdaydı Türkiye'yi gezmek. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 7 metrelik teknemizle eşimle birlikte Türkiye turuna çıkmaya karar verdik. İnşallah döndüğümüzde de bu deneyimimizi herkesle paylaşmak için kitap yazmayı da düşünüyoruz. Biz ayrıca lüks teknelerle değil de küçük teknelerle de bu işin yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Boyasına kadar kendimiz ilmek ilmek yaptık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Onlar iki kahraman”

Koç çiftini uğurlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de, çifti iki kahraman olarak adlandırdı. Başkan Güler, “Bugün iki kahramanı yol ediyoruz. Karadeniz'den çıkacaklar, Marmara, Ege ve Akdeniz'den Hatay'a kadar gidecekler. Yeni Sadun Bora'lar çıkacak. Kendilerini tebrik ediyor, sağ salım gidip gelmelerini diliyoruz. Yolları açık olsun” diye konuştu. Daha sonrasında kendilerini uğurlamaya gelenlerle vedalaşan Necla-Adem Koç çifti hayallerini gerçekleştirmek için turlarını başladı.

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