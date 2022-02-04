Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 62 kaçak göçmen yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 08.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurup, arama yaptı.
Kamyon kasasında Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı.
Kamyon sürücüsü E.Y. ile olayla bağlantısı olduğu düşünülen T.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Van
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