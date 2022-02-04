Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 74 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da 74 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez ve Araç ilçelerinde 15'er, Ağlı'da 12, Azdavay'da 13, İnebolu ve Doğanyurt'ta 1'er, İhsangazi'de 3 ve Küre'de 14 olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kastamonu Ulaşım
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