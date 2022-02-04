Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez ve Araç ilçelerinde 15'er, Ağlı'da 12, Azdavay'da 13, İnebolu ve Doğanyurt'ta 1'er, İhsangazi'de 3 ve Küre'de 14 olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.