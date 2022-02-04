Düzce'de Şaban Kuş idaresindeki tane mısır yüklü TIR, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkiinde motor bölümünden alev aldı.

Durumu fark ederek TIR'ı yolun kenarına çeken Kuş, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çilimli, Sakarya ve Hendek belediyeleri itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

TIR'ın çekicisi tamamen yandı, söndürme çalışmaları sırasında yolun Ankara istikameti tek şeritten sağlandı.

Çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü.