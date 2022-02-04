İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan planlı istihbarat faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG üyesi olduğu ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. ile Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Suriye uyruklu K.M.'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler, yakalanırken, cep telefonlarına da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Z.M., A.N. ve U.S.'nin ise jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 1'i kadın 3 şüpheli, Kırıkhan Adliyesi’ne sevk edildi.