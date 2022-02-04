Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığı kent merkezinde 163 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışının yarın da devam edeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don ile eğimi fazla olan bölgeler için çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.