Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis’te 2 gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 163 santimetreye ulaştığı kentte araçlar kara gömüldü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü.
Kar kalınlığı kent merkezinde 163 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yağış nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Kar yağışının yarın da devam edeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don ile eğimi fazla olan bölgeler için çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Etiketler: Bitlis Buzlanma Çığ Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
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