Kosova Genç İzciler Birliği üyeleri Nevron Skenderi ve Dijedona Elezi koordinesinde, Yunus Emre Enstitüsü destekleri ile 2021 yılının Haziran ayında Kosova’da ilk defa geleneksel Türk Okçuluğu kurslarını başlamıştı. Her yaş grubunda katılımcıların olduğu geleneksel Türk okçuluğuna çok büyük bir ilgi oldu. Konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, Nevron Skenderi, Geleneksel Türk Okçuluğu kurslarını Kosova ve devamında uluslararası müsabakalarda daha ileriye taşımak için kulüp kurma çalışmalarını başlattıklarını vurguladı.

Skenderi, “Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik, Spor ve Yenilikçilik Bakanlığına yaptığımız başvurumuz kabul edildi ve Kosova’da ilk defa 2.2.2022 tarihinde Geleneksel Okçuluk Kulübü Lisansı düzenlenip bizlere teslim edildi, mutluyuz. Destekleri ve öncü girişimleri nedeniyle Yunus Emre Enstitüsüne ve Okçular Vakfına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Kosova’daki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker ise Kosova’da geleneksel Türk Okçuluğu kursları düzenleyecek ilk spor kulübünün kurulması tarihi öneme sahip bir gelişmedir ifadelerini kullandı.

Ülker, “Bu gelişmenin ortaya çıkarılmasının içinde olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu girişim, Geleneksel Türk Okçuluğu ve okçuluk alanlarında sporcuların yetişmelerine, Kosova’yı ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsiline de katkısı olacaktır. Ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu spor kulübü başka bir yönüyle kültür ve kalkınma yaklaşımlarına, çok boyutlu ve özgün bir örnekte sunmaktadır. Bu kulübün kuruluşunun mimarlarından Nevron Skenderi ve Dijedona Elezi‘yi Yunus Emre Enstitüsünün destekleri ile Türkiye’de Okçular Vakfı tesislerinde temel ve eğitici geleneksel Türk okçuluğu eğitimlerine katılmıştır. Kendilerini bu anlamlı girişim ve elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik diyorum. Bu kulübün; can olmaya, refik olmaya ve çokluk içinde birlik olmaya katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.” dedi.