Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 8 yaşındaki Dursun Efe, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavisi başlayan 8 yaşındaki Eski, İstanbul'da bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altında olan Eski, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dursun Efe Eski’nin cenazesi Evrenköy Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Evrenköy Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

11 yaşındaki ablası da hayatını kaybetmişti

Yangın, 20 Ocak günü Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 341. Sokak’ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında meydana gelmişti.

Anne Nuray Eski'nin alt kattaki komşusuna indiği sırada elektrikli ısıtıcı, 2 çocuğun yattığı yatağın üzerine devrilmişti.

Bu esnada evde bulunan 11 yaşındaki Nehir ve 8 yaşındaki Dursun Efe kardeşler evde mahsur kaldı.Yangını fark eden anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

İçeride bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaşındaki Nehir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.