Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köy odasında silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında 44 yaşındaki A.A., köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı.
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