İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'nda mesai bitiminden sonra gelen cenazelerin otopsi işlemlerinin ertesi güne kalması, özellikle şehir dışına gidecek cenazelerin yakınlarının mağduriyetine yol açması nedeniyle düzenleme yapıldı.

Otopsi ve cenaze teslim işlemleri 1 Şubat itibarıyla saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Yeni uygulamanın ülke genelinde de hayata geçirilebilmesi için, öncelikle 11 grup başkanlığında başlamak üzere, tüm Adli Tıp Şube Müdürlükleri'nde çalışmalara başlandı.