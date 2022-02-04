Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi ve cenaze işlemleri saati uzatıldı
İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'nda, cenazesini alacak kişilerin mağduriyet yaşamaması için otopsi ve cenaze teslim işlemleri saat 00.00'a kadar uzatıldı.
İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'nda mesai bitiminden sonra gelen cenazelerin otopsi işlemlerinin ertesi güne kalması, özellikle şehir dışına gidecek cenazelerin yakınlarının mağduriyetine yol açması nedeniyle düzenleme yapıldı.
Otopsi ve cenaze teslim işlemleri 1 Şubat itibarıyla saat 00.00'a kadar uzatıldı.
Yeni uygulamanın ülke genelinde de hayata geçirilebilmesi için, öncelikle 11 grup başkanlığında başlamak üzere, tüm Adli Tıp Şube Müdürlükleri'nde çalışmalara başlandı.
Etiketler: İstanbul
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