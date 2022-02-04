Öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak, mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor.

10 yıl kıdemi olanlara başöğretmen unvanı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak.

Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında 1000 lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

Emekli ikramiyelerinde ve maaşlarda artış olacak

Öğretmenlerin ardından sırada polis, hemşire ve din görevlileri var. Ancak kapsam dışı kalan diğer unvanların da gözden geçirilmesi söz konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge çalışmalarını tamamladı. İlgili Bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından taslak metne son şekli verilecek.

[Grafik: TRT Haber]