Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince yapılan analiz çalışmaları sonucu şüpheli bir araç takibe alındı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen araç, D110 çevreyolu TOKİ konutları sapağında durduruldu.

Araç içerisinde yapılan kontrollerde 2'si kadın olmak üzere farklı uyruklardan 5 kaçak göçmen yakalandı.

Konu ile ilgili aracın sürücüsü S.T. gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.