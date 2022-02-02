Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleriyle vatandaşların yanında olduğunu attığı her adımda gösteriyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kurulan ekip, kurumda her gün 3 öğün yemeğin çıkarılıp belirlenen adreslere dağıtımı için titiz bir şekilde çalışıyor.

Aşevinde aşçı, mutfak, temizlik ve dağıtım personeli sistemin en hızlı şekilde işlemesi için gece-gündüz görev başında.

[Fotoğraf: İHA]

1 ayda 600 öğün yemek dağıtıldı

Mutfakta pişirilen yemekler paketlenerek araçlara alınıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor. 2022 ile birlikte hizmete giren aşevinde 1 ayda her gün 600 öğün yemek dağıtıldı.

Sakarya’da her bir vatandaşın sıcak yemekle buluşması için başlatılan bu çalışmayla her gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılıyor.