Büyükşehir’in kazanları Sakarya için kaynıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı aşevi, ilk ayında her gün 600 öğün yemeği vatandaşların adreslerine ulaştırdı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleriyle vatandaşların yanında olduğunu attığı her adımda gösteriyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kurulan ekip, kurumda her gün 3 öğün yemeğin çıkarılıp belirlenen adreslere dağıtımı için titiz bir şekilde çalışıyor.
Aşevinde aşçı, mutfak, temizlik ve dağıtım personeli sistemin en hızlı şekilde işlemesi için gece-gündüz görev başında.
1 ayda 600 öğün yemek dağıtıldı
Mutfakta pişirilen yemekler paketlenerek araçlara alınıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor. 2022 ile birlikte hizmete giren aşevinde 1 ayda her gün 600 öğün yemek dağıtıldı.
Sakarya’da her bir vatandaşın sıcak yemekle buluşması için başlatılan bu çalışmayla her gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılıyor.
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